Toronto Raptors Pukul Golden State Warriors di Game 1 NBA Finals

jpnn.com, ONTARIO - Forward Toronto Raptors Pascal Siakam menjadi bintang kemenangan timnya di game pertama NBA Finals.

Dalam pertandingan di Scotiabank Arena Toronto, Ontario, Siakam mencetak 32 poin dan mebawa Raptors mengalahkan juara bertahan Golden State Warriors 118-109.

???? @pskills43 (32 PTS, 14-17 FGM) makes 11 CONSECUTIVE field goals, lifting the @Raptors over GSW in Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #WeTheNorth



Game 2: Sunday (6/2), 8:00pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/R3TvX8C2mg — NBA (@NBA) May 31, 2019