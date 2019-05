Toronto Raptors Catat Final NBA Pertama dalam Sejarah

jpnn.com, TORONTO - Toronto Raptors lolos ke final NBA untuk pertama kalinya dalam sejarah. Raptors menembus laga puncak setelah mengalahkan Milwaukee Bucks 4-2 (best of seven) di final wilayah timur.

Dalam game keenam di Scotiabank Arena, Toronto, Minggu (26/5) pagi WIB, Raptors mengalahkan Bucks 100-94.

Kawhi Leonard mengemas 27 poin dan mencetak rebound tertinggi dalam kariernya, 17. "Saya hanya mencoba mengambil bola satu per satu," kata Leonard seperti dikutip dari AFP.

"Kami terus berjuang. Kadang situasi di lapangan tidak seperti yang diinginkan, namun kami terus berjuang dan berjuang," imbuhnya.

Raptors mencapai final pertama NBA dalam sejarah 24 tahun klub berdiri. Di final NBA sudah menunggu juara bertahan Golden State Warriors yang lolos ke final usai mengalahkan Portland Trail Blazers 4-0 di final wilayah barat. Game pertama Raptors melawan Warriors akan digelar Jumat (31/5) WIB di Toronto. (adk/jpnn)