Golden State Warriors Tembus Final NBA, Bucks Vs Raptors Masih 2-2

jpnn.com, PORTLAND - Golden State Warriors tak terbendung lolos ke final NBA untuk kali kelima berturut-turut. Stephen Curry cs mengunci tiket final setelah menjadi juara wilayah barat. Warriors menyapu bersih Portland Trail Blazers 4-0 di final barat. Di game keempat, Selasa (21/5), Warriors menang 119-117 lewat sekali overtime di Moda Center.

Meski tanpa Demarcus Cousins, Kevin Durant dan Andre Iguodala yang cedera, Warriors tetap Warriors. Tidak ada yang menafikan kedalaman skuad asuhan Steve Kerr tersebut di jagad NBA saat ini. Duo forward Alfonzo McKinnie dan Jordan Bell dipasang Kerr sebagai starter. Simsalabim, berakhirlah masalah mereka.

Keduanya sukses menjalankan peran dengan lumayan apik. Masing-masing mengemas 12 dan tujuh poin. Namun, yang menjadi donatur utama sesungguhnya adalah Curry dan Draymond Green. Pasalnya, Dua pemain ini sama-sama mencetak triple double. Curry hot dengan raihan 37 poin, 12 rebound, dan 11 assist. Sementara Green membuat 18 poin, 14 rebound, dan 11 assist. Torehan ini langsung tercatat sebagai rekor baru di playoff. Untuk kali pertama dalam sejarah dua pemain di satu tim mencetak triple double bersamaan di satu laga playoff. “Ini spesial,” ucap Green dilansir ESPN.

Menembus final lima kali berturut-turut membuat Warriors menjadi tim pertama yang mampu melakukan itu dalam 53 tahun belakangan. Kali terakhir yang bisa berbuat seperti itu adalah Boston Celtics di era Bill Russell. “Ini hasil dari kultur kerja keras yang kami bangun selama ini,” ucap Kerr.

Warriors kini tinggal menanti lawan yang akan mereka hadapi di partai puncak. Pilihannya antara Milwaukee Bucks dan Toronto Raptors. Keduanya kini masih bertarung. Untuk sementara skor sama kuat 2-2 (best of seven). Final NBA sendiri bakal start pada 31 Mei mendatang. (irr)

???? the BEST of the @Raptors (2-2) 32 team assists in the Game 4 home victory! #WeTheNorth #NBAPlayoffs



Game 5: Thursday (5/23), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/SK3azx2F16 — NBA (@NBA) May 22, 2019