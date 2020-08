TRAS N CO dan INFO BRAND Umumkan Peraih IDPBA 2020, Ini Daftar Pemenangnya

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan yang mendedikasikan diri pada penelitian tentang perkembangan merek dan bisnis, TRAS N CO kembali bekerja sama dengan media INFO BRAND guna memberikan apresiasi bertitel Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2020.

Dengan menggandeng IMFocus Digimarketing Consultant selaku Certified Google Partner, kolaborasi itu menganugerahkan IDPBA 2020 kepada brand-brand di tanah air Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas merek melalui media digital atau internet.

Penyerahan IDPBA 2020 dilaksanakan secara daring melalui konferensi video, Kamis (27/8) seiring pandemi Covid-19 yang belum mereda. Penghargaan itu mengusung tema Branding in the New Normal.

Chief Executive Officer (CEO) TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo mengatakan, IDPBA 2020 diberikan kepada brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun top of digital awereness, top of digital search, top of digital traffic serta meningkatkan engagement brand melalui media digital atau internet sehingga unggul dan populer dibanding brand lainnya.

Menurut Tri Rahajo, para peraih IDPBA 2020 adalah brand-brand yang telah beradaptasi dengan baik terhadap era disruptif teknologi saat ini. Sebab, pelaku brand tidak hanya makin kreatif dalam berfikir dan bertindak, namun juga konsisten dari upaya merawat merek secara berkesinambungan dalam membangun dan membesarkannya.

“Dengan kata lain, setiap brand perlu terus bergerak cepat dan lincah mengikuti arah perubahan lingkungan bisnis dalam menyongsong era revolusi industri generasi keempat ini,” ujarnya.

“Kemajuan sebuah brand sangat ditentukan oleh bagaimana cara beradaptasi terhadap perkembangan zaman, kemudian menghadirkan brand ke hadapan pelanggan potensial melalui cara yang mudah dan simpel,” ujar penggagas IDPBA itu.

Adapun para peraih IDPBA 2020 ditentukan melalui Survei Indonesia Digital Popular Brand Index 2020 terhadap 135 kategori produk dan lebih dari 1.000 brand di Indonesia. Survei itu menggunakan tuga parameter penilaian, yakni Search Engine Based, Social Media Based dan Website Based.