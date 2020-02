Trump Mencibir Oscar Anugerahi Film Parasite

jpnn.com - Film Korea Selatan, Parasite, menjadi film nonbahasa Inggris pertama menyabet penghargaan utama Oscar, Hollywood, mendapat cibiran dari Presiden AS, Donald Trump.

"Seberapa buruk Academy Awards tahun ini?" tanya Trump saat berkampanye di Colorado Springs, Colorado. Sambil menirukan cara penerima penghargaan Academy Awards diumumkan, Trump mengatakan, "Dan pemenangnya adalah film dari Korea Selatan."

"Apa-apaan sih itu? Kita punya cukup banyak masalah dengan Korea Selatan, dengan perdagangan. Dan setelah itu semua, mereka menjadikannya (Parasite) sebagai film terbaik tahun ini?," kata Trump lagi, AFP.

Baca Juga: Donald Trump Jajal Sirkuit Balap Daytona 500 Bersama Melania

Trump menyebut, dirinya berharap agar film-film klasik Hollywood seperti Gone with the Wind tahun 1939 muncul lagi.

"Bisa tidak Gone With the Wind dikembalikan, ayo dong?" Serunya di depan ribuan pendukung. Ia merujuk pada film tentang era Perang Sipil Selatan yang dinobatkan sebagai film terbaik Oscar 80 tahun yang lalu.

Parasite, film garapan Bong Joon-Ho ini membawa pesan sindiran sosial yang kelam, soal kesenjangan antara kalangan kaya dan miskin di dunia modern Seoul.

Baca Juga: Ini Daftar Penghargaan untuk Film Parasite

Film itu merebut tiga piala Oscar, yakni dalam kategori sutradara terbaik dan skenario asli terbaik untuk Bong Joon Ho serta film fitur internasional terbaik. Selain penghargaan utama.

Trump juga meremehkan aktor Brad Pitt, yang memenangi Oscar sebagai aktor pendukung terbaik dalam Once Upon a Time in Hollywood.