Tubuh Kartika Putri Terkena Cacar Air

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kartika Putri sedang dalam kondisi tidak sehat karena menderita cacar air. Penyakit itu tumbuh di bagian tangan hingga wajahnya.

Kabar kurang mengenakkan itu disampaikan Kartika Putri lewat Insta Story miliknya. Dia memperlihatkan kondisi tangan dan wajahnya yang terkena cacar air.

"Di tangan aja sedih. Ini sudah ke wajah dan leher. Mohon doanya ya semua biar aku cepat sembuh. Amin," ungkap Kartika Putri lewat akun @kartikaputriworld beberapa jam yang lalu.

"Abaikan bibir bengkak karena tumbuh di bibir juga," sambung perempuan berjilbab tersebut.

Mantan pembawa acara Pesbukers itu meminta doa publik agar segera diberi kesembuhan. Selain itu dia juga berterimakasih kepada suami yang memberi dukungan dan semangat.

"Doain ya semua besok enggak makin banyak. Makasih ya @habibusmanbinyahya atas support yang bilang aku tetap cantik. Simple word but it means a lot for me," imbuh Kartika Putri. (mg3/jpnn)