jpnn.com - Adagium lama di kalangan tentara berbunyi, ‘’Old soldier never die, they just fade away’’, serdadu tua tidak pernah mati, mereka hanya menghilang.

Di Indonesia, ungkapan itu dipelesetkan menjadi ‘’Old sodier never die, they become politicians,’’, serdadu tua tidak pernah mati, mereka menjadi politisi.

Ada lagi plesetan lainnya, ‘’Old soldier never die, they become businessman’’, serdadu tua tidak pernah mati, mereka menjadi pengusaha.

Pelesetan itu menyindir jenderal-jenderal di Indonesia yang setelah pensiun ramai-ramai terjun ke politik.

Banyak juga para jenderal yang setelah pensiun menjadi pengusaha.

Di zaman Orde Baru, tentara menjadi pengusaha tanpa menunggu pensiun dulu.

Para jenderal itu sengaja diterjunkan ke politik dan sengaja diterjunkan ke bisnis, untuk mengelola usaha-usaha strategis untuk menambah pundi-pundi operasional tentara.

Pekan ini jagat politik Indonesia ramai setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden Ke-6 RI, mengatakan akan turun gunung menghadapi Pemilu Presiden 2024.