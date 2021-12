Turun Gunung, Mario Gerungan Perkuat Tim Baru di IBL 2022

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Mario Gerungan ternyata kembali lagi bermain di kompetisi kasta tertinggi bola basket Indonesia, IBL 2022.

Mantan penggawa Aspac Jakarta itu akan bermain memperkuat tim baru yakni Tangerang Hawks.

Ini merupakan momen kembalinya Mario Gerungan setelah memutuskan pensiun sejak 2017.

Dia bersedia jadi bagian Tangerang Hawks demi membantu para penggawa muda skuad asuhan Efri Meldi untuk berkembang.

"Membawa Tangerang Hawks ke playoff is a must. Selain itu, saya juga mau membantu tim ini develop ke next level," kata Mario Gerungan dilansir dari laman resmi IBL, Selasa (7/12).

Pemilik nama asli Dirk Mathew Mario Gerungan itu tercatat sudah bermain di Aspac Junior sejak 2000, lalu beranjak ke tim senior di musim 2007.

Pemain kelahiran 20 Mei 1987 itu pernah bermain untuk Merah Putih di FIBA Championship 2011 yang digelar di Wuhan.

Untuk level klub bersama Aspac, Mario Gerungan tercatat sudah meraih banyak gelar termasuk juara back to back NBL Indonesia musim 2012/13 dan 2013/14. (ibl/mcr16/jpnn)