U'Camp Reunion Ajak Fan Bernostalgia di 90s Festival

jpnn.com, JAKARTA - Hari kedua 90s Festival di Gambir Expo, Jakarta, Minggu (24/11) berlangsung meriah sejak sore hari. Sejumlah musisi angkatan 90-an sukses membuka festival sejak sore hari dan membawa penonton bernostalgia.

Seperti, grup musik lawas U'Camp tampil dalam format reuni. Beraksi di panggung MLD Spot, Sandy, Ovy, dan kawan-kawan berhasil menyuguhkan aksi terbaik dengan sederet lagu andalan. Tentunya tidak ketinggalan, lagu Bayangan yang menjadi hit U'Camp sejak lama.

"Terima kasih sudah datang dan menonton UCamp Reunion, kalian mau lagu apa," kata Shandy, drummer yang maju ke bibir panggung.

Sementara di panggung lainnya, ada aksi dari grup musik D.O.T. Band yang dikomandoi oleh Eza Yayang itu beraksi di 90s Panggung sekitar pukul 17.00 WIB lewat.

D.O.T. berhasil mengajak penonton ikut bernyanyi bersama. Terutama pada lagu Kau Belahan Jiwaku. "Seru sekali, terima kasih semua yang hadir di 90s Festival," ujar Eza Yayang.

'90s Festival' digelar selama dua hari yakni pada 23 dan 24 November 2019 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Ini merupakan kali pertama The 90s Festival diadakan selama dua hari.

Selain penambahan hari, The 90s Festival juga menghadirkan banyak bintang tamu kenamaan dari era 90an.

Dari mancanegara, terdapat nama Hanson, Aqua, Vertical Horizon, dan Michael Learns to Rock (MLTR).

Selain nama internasional tersebut, musisi nasional juga memeriahkan The 90s Festival. Antara lain Sheila On 7, Gigi, Potret, Jamrud, Vina Panduwinata, Tipe-X, Element Reunion, ME, Bunglon, Tofu, Dr PM, dan Wong Band. (mg3/jpnn)