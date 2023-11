Uhamka Gandeng Universitas di Eropa, Meriset Kepemimpinan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) menggandeng perguruan tinggi di Eropa untuk melakukan riset tentang kepemimpinan perempuan.

Rektor Uhamka Prof Gunawan Suryoputro mengungkapkan riset kolaborasi ini dilakukan bersama Sofia University Bulgaria.

"Tema riset kolaborasi ini ialah Developing a Supportive Educational Environment Driven by Women, Educational Leaders and Leaders in Science (Seed Wells)," kata Prof. Gunawan dalam konferensi pers di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uhamka, Senin (20/11).

Rektor Gunawan menuturkan bahwa Sofia University dengan Uhamka telah menjalin kerja sama selama 5 tahun.

Proyek kerja sama yang telah berjalan, yaitu Student Mobility dan Visiting Lecturer and Professor.

Kerja sama yang sudah terlaksana ialah mahasiswa Uhamka dikirim ke Sofia University selama 6 bulan.

Sebaliknya Sofia University mengrimkan dosen tamu ataupun profesor untuk mengajar di Uhamka.

"Suksesnya kerja sama tersebut menjadi dasar Uhamka bersama Sofia University meningkatkan kerja samanya pada proyek riset kolaborasi dan didukung oleh lembaga Internasional, yaitu Erasmus Mundus," terang Prof. Gunawan.