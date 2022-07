UPJ Jadi Tuan Rumah Tiga Konferensi Internasional 2022

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) berkolaborasi dengan Asian Society for Research in Engineering Sciences (ASRES) dalam penyelenggaraan tiga konferensi internasional 16-18 Desember 2022.

Tiga konferensi yang akan berlangsung adalah 7th Business-Management-Economics-Social Sciences-Humanities (BMESH); 7th World Congress on Engineering and Application (WCEA), dan 7th International Conference on Intelligent Technologies (ICIT).

Rektor UPJ, Leenawaty Limantara Ph.D, sangat mendukung diadakannya konferensi internasional yang akan menjadi forum diskusi antarpeneliti, akademisi, praktisi, dan industri ini.

Menurutnya kolaborasi internasional sangat penting demi membuka kesempatan penelitian bersama untuk masyarakat luas.

Pada kesempatan terpisah, Prof. Tripathi dari ASRES sangat antusias berkolaborasi dengan UPJ melaksanakan serangkaian konferensi ASRES di Indonesia tahun ini:

"Saya yakin konferensi internasional ini akan banyak menarik peserta dari Indonesia serta kawasan Asia dan Australia," ujar Prof. Tripathi dalam keterangannya, Kamis (7/7)

ASRES, sebagai asosisasi akademisi, menyediakan platform bagi akademisi, lembaga penelitian dan industri untuk memaparkan dan mendiskusikan hasil penelitian, aplikasinya kepada audiens dari berbagai disiplin ilmu.

Konferensi internasional ASRES 2022 diharapkan dihadiri ilmuwan, pendidik, dan praktisi dari seluruh Indonesia, Asia, dan bahkan dunia. Pada konferensi internasional ASRES tahun lalu dihadiri lebih dari 90 peserta dari 5 benua dan 11 negara.