Viaje Gandeng MBI Siapkan 1.000 Motor Listrik untuk Bali

jpnn.com, JAKARTA - PT Viaje Indonesia Digital sebagai penyedia aplikasi super (SuperApp) Travel berbasis blockchain, mengumumkan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) bersama MBI Co Ltd selaku produsen motor listrik asal Korea Selatan, pada 5 Agustus 2021.

Melalui MoA tersebut, MBI sepakat mengirimkan 1.000 unit motor listrik pada tahun ini guna mendukung lingkungan pariwisata yang ramah lingkungan.

MBI merupakan mitra yang tepat karena selain memproduksi motor listrik, MBI juga memproduksi powertrain, transmisi, baterai, charger, dan SBS.

Bagi Viaje Indonesia, hal itu merupakan milestones penting mengingat SuperApp yang dikembangkan berisi layanan terkait industri pariwisata seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket objek wisata hingga penyewaan motor listrik.

Lewat kesepakatan dengan MBI, Viaje akan meluncurkan layanan penyewaan motor listrik di berbagai spot wisata di Bali dengan berbagai benefitnya, seperti fee yang jauh lebih murah, kemudahan akses bagi wisatawan asing, dan sistem yang transparan.

Motor listrik itu akan didistribusikan ke berbagai mitra bisnis di Bali yang terdiri dari hotel, convenience stores, resort, restoran, hingga komunitas Electric Vehicle.

"Proyek Viaje telah melalui perjalanan panjang untuk mencapai tahap ini. Kami senang dan bangga bisa memulai Bali Eco-friendly Project bersama MBI dan mitranya dari Bali," ujar CEO of Viaje Indonesia & Bali Social Integrated Foundation, Reza Yuriputra.

Dalam kesempatan yang sama, Moon-Soo Yoo selaku Chairman of MBI Co.ltd menyatakan pihaknya sangat senang sepeda motor listrik MBI dapat menjadi bagian dari Proyek Bali yang bertujuan untuk menjadikan Bali pulau yang bersih dan indah.