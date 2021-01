Vietnam Gandeng Rusia untuk Produksi Vaksin Sputnik V

jpnn.com, RUSIA - Berbagai negara saat ini tengah berlomba menemukan vaksin Coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Rusia menjadi salah satu negara yang berusaha cepat melakukan pengembangan calon vaksin Covid-19.

Melalui The Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Rusia mengembangkan vaksin Sputnik V.

Baca Juga: Jerman dan Rusia Jalin Kerja Sama Pembuatan Vaksin

Rusia bahkan sudah mengklaim Sputnik V sebagai vaksin virus corona pertama di dunia pada Agustus 2020, sebelum mereka memulai uji klinis fase tiga.

Alexander Gintsburg dan ilmuwan lainnya dari Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology bersama yang mengembangkan vaksin virus Corona Sputnik V, mengungkapkan fakta baru.

Menurut mereka vaksin ini bisa memberikan perlindungan dari virus Covid-19 selama dua tahun di tubuh manusia.

"Selama ini saya hanya bisa memberikan saran, karena dibutuhkan lebih banyak data eksperimen. Vaksin kami dibuat di platform yang juga digunakan untuk vaksin Ebola. Data eksperimental yang diterima pada saat itu menunjukkan bahwa vaksin serupa akan menawarkan perlindungan selama dua tahun, atau mungkin lebih," kata Alexander Gintsburg.

Menteri Kesehatan Rusia Mikhail Murashko mengatakan Sputnik V sudah tersedia bagi publik paling cepat pada November atau Desember 2020.