Vitamin C Ternyata Tidak Membantu Kesembuhan, Ini Penjelasannya

jpnn.com - Anda mungkin pernah mendengar masukan bahwa untuk menghindari sakit perlu mengonsumsi banyak vitamin C. Atau mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa vitamin C membantu Anda merasa lebih cepat sembuh setelah terserang flu parah.

Apakah memang benar vitamin C adalah obat/vitamin yang sangat baik untuk membantu kesembuhan Anda?

Pilek biasa disebabkan oleh sejumlah virus pernapasan dan virus tidak bisa diobati dengan antibiotik. Biasanya, orang yang menderita pilek hanya perlu mengelola gejala, sementara mereka menunggu penyakit mereka berakhir.

Maka, tidak mengherankan bahwa banyak orang sangat tertarik untuk menemukan sesuatu yang bisa mencegah flu atau mempersingkat durasinya. Sayangnya, vitamin C tidak mencegah orang terkena flu.

Sebuah studi skala besar oleh Universitas Helsinki di Finlandia mengamati lebih dari 29 uji coba medis yang melibatkan 11.306 orang yang mengonsumsi sedikitnya 200 miligram suplemen vitamin C per hari. Peneliti tidak menemukan bukti bahwa mengonsumsi vitamin C setiap hari mengurangi sebagian besar orang terkena flu.

Ada beberapa outlier, karena pelari maraton dan pemain ski memang menunjukkan pengurangan risiko sekitar 50 persen, yang merupakan berita bagus jika Anda seorang atlet. Studi ini juga melihat apakah suplemen vitamin C memiliki efek pada durasi pilek dan mungkin ada sedikit kabar baik.

Suplementasi memperpendek durasi sebesar 8 persen pada orang dewasa dan 14 persen pada anak-anak. Namun, ketika ini dimasukkan ke dalam percobaan terapi, sayangnya para peneliti tidak bisa mereplikasi hasil ini.

Mengonsumsi vitamin C dalam jumlah yang direkomendasikan tentu tidak akan menyakiti Anda.