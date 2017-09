Vokalis Korn Bakal Tampil di Konser Tribute untuk Chester

jpnn.com - Linkin Park tak sendirian memberi penghormatan kepada mantan vokalis mereka Chester Bennington yang meninggal dunia beberapa bulan lalu. Sejumlah musisi dipastikan ikut serta dalam konser tribute yang akan digelar 27 Oktober mendatang.

Jonathan Davis dari Korn, M. Shadows dan Synyster Gates dari Avenged Sevenfold, tiga personel System of a Down, serta vokalis Yellowcard yakni William Ryan Key akan membawakan lagu-lagu Linkin Park dalam konser itu.

Vokalis Bring Me The Horizon (BMTH), Oli Sykes yang juga didaulat benyanyi merasa terhormat bisa terlibat. Apalagi menurutnya konser ini penting bagi Linkin Park untuk mengenang Chester Bennington.

"I’m honoured to announce I’ll be performing w/ @LinkinPark in memory of Chester. Tickets on sale tomorrow," kata Oli Sykes dilansir laman NME, Jumat (22/9).

Band Linkin Park baru saja mengumumkan sebuah acara spesial untuk menghormati kepergian, Chester Bennington. Perayaan yang digelar hanya satu malam tersebut akan berlangsung di Hollywood Bowl, Los Angeles pada Jumat, 27 Oktober 2017.

Acara tunggal ini menandai pertama kalinya lima anggota Linkin Park tampil di atas panggung tanpa Chester Bennington. Seperti diketahui, sang vokalis meninggal usai bunuh dini pada tanggal 20 Juli 2017 lalu.

Dalam konser bertajuk Music For Relief's One More Light Fund

in memory of Chester, Linkin Park bergabung dengan sejumlah artis lain. Semuanya ingin menghormati Chester Bennington, pria yang sangat menyentuh kehidupan banyak orang di seluruh dunia.

Tiket umum Music For Relief's One More Light Fund in memory of Chester mulai dijual Jumat, 22 September 2017. (ded/JPC)

Sumber : Jawapos.com