Wayne Rooney Belum Habis! Lihat Golnya dari Setengah Lapangan, Masyaallah

jpnn.com, WASHINGTON - Wayne Rooney mencetak gol penentu kemenangan DC United atas Orlando City dalam lanjutan Major League Soccer di Audi Field, Washington, Kamis (27/6) dini hari WIB.

Bukan gol biasa. Superistimewa. Rooney mencetak gol pada menit ke-10, menjadi satu-satunya gol dalam laga itu. Gol tersebut lahir dari tendangan terukur dari setengah lapangan. Lihat!

Sejak pindah dari Everton (Premier League) ke DC United Juni 2018, pemain berusia 33 tahun malah seperti menemukan kembali ketajamannya. Gol spektakuler Rooney dini hari tadi memang istimewa.

Wayne Rooney has now scored a halfway line goal for every club he’s played for. The only player to have ever done it 3 times. Did it for Manchester United. Did it for Everton. Did it for D.C. United. Class is permanent. ???? pic.twitter.com/7AELrXpJmw — Devils of United ???? (@DevilsOfUnited) June 27, 2019