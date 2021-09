Wepoc Luncurkan Cafe Dangdut New York

jpnn.com, NEW YORK - Wepoc (We People of Culture) Musik Indonesia meluncurkan Café Dangdut New York pertama di dunia dengan menggelar kegiatan kebudayaan Indonesia, tepatnya di kawasan Times Square, New York, Amerika Serikat.

Peluncuran dihadiri dan sekaligus diresmikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, AS Arifi Saiman dengan ditandai penyerahan token penghargaan kepada CEO Wepoc Musik Indonesia Romy Sembiring.

Selain itu, acara panggung budaya Indonesia ini juga dihadiri oleh beberapa artis-artis dari Indonesia dan manca negara.

“Saya sangat terharu sekaligus bangga dengan peluncuran Café Dangdut New York yang sekaligus merupakan langkah awal dalam memperkenalkan gerakan global dari Indonesia yaitu Indopop Movement,” kata Arifi dalam sambutannya.

Arifi menuturkan kedepannya akan banyak talenta-talenta serta keunikan-keunikan asli dari Indonesia yang akan memperoleh kesempatan dalam panggung dunia dan menjadikan Indonesia lebih dikenal lagi.

“Kami sangat bangga dapat memperkenalkan Café Dangdut New York sekaligus tahap awal dalam gerakan Indopop Movement kami ini. Sebuah hal yang sangat menantang terlebih dalam situasi sulit seperti sekarang ini dalam memperkuat posisi Indonesia dikancah panggung kreatif dunia dan budaya Indonesia secara umumnya,” kata Romy.

Café Dangdut New York merupakan merek asli Indonesia yang pertama kali diluncurkan di New York, AS atas inisiasi talenta-talenta muda Indonesia, yang ingin memperkenalkan dan memperkuat posisi Indonesia melalui kreatifitas pengolahan minuman kopi asli Indonesia yang sudah terkenal mendunia.

Sekaligus penambahan unsur kesenian musik dangdut khas Indonesia bisa menjadi pelengkap yang sempurna untuk memperkuat kehadiran Indonesia dikancah global.