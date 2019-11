West Ham 2, Tottenham 3: Debut Manis Jose Mourinho

jpnn.com, LONDON - Jose Mourinho merasakan debut manis menjadi pelatih Tottenham Hotspur.

Membawa timnya ke markas West Ham United di London Stadium, Sabtu (23/11) malam WIB, Mou pulang dengan tiga poin di tangan.

Spurs menang 3-1. Di babak pertama, tim tamu unggul dua gol yang bersumber dari Song Heung-Min (menit ke-36) dan Lucas Moura (43). Pada babak kedua, baru empat menit berjalan, Harry Kane menambah keunggulan Spurs menjadi 3-0.

Empunya stadion baru membalas pada menit ke-73 lewat Michail Antonio dan Angelo Ogbonna di menit 90+6. Hingga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda duel usai, West Ham United takluk 2-3.

3 - Jose Mourinho won as many points today vs West Ham, as Mauricio Pochettino mustered in his final 12 away Premier League games with Tottenham (W0 D3 L9). Recovery. #WHUTOT — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2019