Wisata Halal Dunia Terbaik Jadi Incaran Wisatawan Muslim Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Industri pariwisata dan ekonomi kreatif makin menggelora. Indikasinya dengan terus meningkatnya permintaan paket wisata halal di dalam maupun luar negeri.

Fakta muslim traveler yang ingin berlibur bersama keluarga tercinta diungkap oleh Cheria Holiday.

Penyelenggara bisnis traveling yang fokus layanannya menyediakan paket wisata halal ini kebanjiran permintaan hingga akhir 2022.

Cheriatna, Direktur PT Cheria Holiday meyakini bahwa bisnis tur dan travel bangkit kembali menuju kejayaan melebih sebelumnya.

"Optimisme wisatawan muslim untuk melancong ke destinasi halal dunia makin tinggi karena tiada lagi karantina bagi traveler," kata Cheriatna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/6).

Dia memastikan akan memberangkatan kembali tamu (rescheduling) yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Kami terus kebanjiran custom paket wisata halal ke benua Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan Australia," ujar Sekjen Asosiasi Travel Halal Indonesia (ATHIN) ini.

Menurut Cheriatna, ada service excellent yang jadi modal dalam menikmati wisata halal. Pertama, Need to Have, layanan makanan halal dan fasilitas untuk mendirikan salat.