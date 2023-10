Wisuda Universitas Matana, Rektor Sampaikan Pesan Penting untuk Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Matana Franky Jamin, FCCA, FCMA, CGMA mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi untuk berbagai tantangan dan permasalahan yang hadapi Indonesia.

Pesan itu disampaikan Franky kepada seluruh wisudawan/wisudawati pada Wisuda ke-5 dan Dies Natalis ke-9 Universitas Matana dengan tema “Excel through Leadership in Sustainability and Entrepreneurship” di Grand Ballroom Hotel Atria Gading Serpong Senin (23/10).

"Kiranya anda semua akan terus berusaha dan unggul melalui kepemimpinan atas keberlanjutan dan kewirausahaan demi masa depan yang lebih baik dan dapat mengharumkan nama keluarga, almamater, dan bangsa Indonesia,” ucap Franky.

Sebanyak 150 wisudawan dinyatakan lulus sebagai sarjana dari 9 program studi oleh Rektor Universitas Matana, Franky Jamin, FCCA, FCMA, CGMA.

Salah satu Wisudawan terbaik angkatan ini, Gabriella Mayrene, mahasiswa program studi manajemen angkatan 2019 hadir di antara ratusan wisudawan lainnya.

Hari itu, ia hadir menyandang gelar sarjana manajemen sekaligus wisudawan terbaik program studi dan universitas dengan IPK 3,98.

Tidak hanya menyandang IPK terbaik, Gaby juga merupakan mahasiswa yang aktif terlibat dalam berbagai kompetisi dan kegiatan kampus.

Gaby menuturkan bahwa dia mengambil konsentrasi pada jurusan digital marketing yang dinilai sangat membantu dalam pekerjaannya saat ini.