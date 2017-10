Wonderful Indonesia Siap All Out di ITB Asia di Singapura

Menteri Pariwisata Arief Yahya. Foto: Kemenpar

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tak mau berhenti memancing wisatawan mancanegara (wisman) di Singapura. Tengok saja aktivitasnya di ITB Asia 2017 Singapore. Di event yang akan berlangsung 25-27 Oktober 2017 itu, Wonderful Indonesia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaring wisman dalam ukuran jumbo.

Singapura adalah pasar utama Indonesia, puluhan tahun wisman terbanyak dari sana. Hingga 2015, sumbangsih kunjungan wismannya selalu paling besar, sebelum akhirnya disalip Tiongkok di semester II tahun 2016.

Karenanya momentum ITB Asia 2017 di Singapura tak ingin dilewatkan begitu saja. Apalagi, kegiatan ini diendorsevkhusus oleh tim ITB — Internationale Tourismus-Borse—Berlin, yang setiap tahun menjadi travelmart terbesar di dunia.

“Kami akan tampil all out di ITB Singapore. Forum Business to Business (B to B) ini akan tetap menjadi prioritas kegiatan selling kami,” ungkap Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Rizki Handayani, Sabtu (21/10).

Dia mengatakan, Indonesia secara rutin mengikuti ITB Asia di Singapura, keikutsertaan kali ini juga untuk mempromosikan sekaligus mempertahankan eksistensi pariwisata Indonesia di dunia khususnya kawasan ASEAN.

“ITB Asia adalah tempat yang potensial untuk mempromosikan pariwisata Indonesia karena merupakan pameran business to business yang memungkinkan para pelaku industri di Indonesia memperluas jejaring pasar mereka,” katanya.

Bursa Pariwisata yang diselenggarakan oleh Messe Berlin (Singapore) ini merupakan penyelenggaraan yang ke-10 kalinya. Dan Wobderful Indonesia akan tampil di paviliun seluas 405 m2 (45 booth) dengan menonjolkan keindahan dan kemegahan perahu phinisi sebagai salah satu kekayaan khas budaya nusantara.

Peserta yang bergabung dengan booth Indonesia terdiri dari 90 industri pariwisata Indonesia (TA/TO, Hoteliers, DMO), yang terdiri dari Aceh (1), Sumatera Utara (1), Kepri (5), Sumatera Selatan (1), Banten (1), Jakarta (5), Jawa Barat (2), Jawa Tengah (4), DI Yogyakarta (3), Jawa Timur (1), Bali (39), Nusa Tenggara Barat (5), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Tengah (1), Sulawesi Tenggara (1), Sulawesi Selatan (1), Papua (1), Papua Barat (1), Seluruh Indonesia (12).