Yein Eks Lovelyz Datangi Sublime Artist Agency

jpnn.com, KOREA SELATAN - Yein eks Lovelyz telah bertemu dengan perwakilan dari Sublime Artist Agency.



Pada Rabu (1/12) laporan outlet media menyebut Jeong Ye In bertemu dengan perwakilan dari Sublime Artist Agency selama pencariannya untuk menemukan label baru.



"Jeong Ye In baru-baru ini bertemu dengan perwakilan dari Sublime Artist Agency untuk membahas detail mengenai kontrak eksklusif," ujar orang dalam industri dilansir dari Allkpop, Kamis (2/12).



Sublime Artis Agency pun mengonfirmasi soal pertemuan dengan Jeong Ye In.



Namun, belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.



Adapun Jeong Ye In memulai debutnya sebagai anggota termuda atau maknae Lovelyz pada 2014.

Mantan anggota Lovelyz lainnya, Lee Mi Joo dan Yoo Ji Ae telah menemukan agensi baru setelah meninggalkan Woollim Entertainment.

Sublime Artist Agency merupakan agensi yang menaungi sejumlah artis asal Korea Selatan lainnya, di antaranya Rain, Hani EXID, Lim Na Young, mantan anggota GFriend Yerin, dan Youngjae GOT7. (mcr7/jpnn)



