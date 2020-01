Youtube Akhirnya Gusur Twitch Pegang Streaming Eksklusif eSport

jpnn.com - Penerbit video gim Activision Blizzard, menandatangani kemitraan dengan YouTube, sebagai mitra streaming eksklusif untuk semua judul eSports.

Hak siar termasuk laga Overwatch League dan Call of Duty League yang digelar akhir pekan ini di Minneapolis, Minnesota.

“Dengan lebih dari 200 juta gamer sehari menonton lebih dari 50 miliar jam konten gim per tahun, YouTube memberikan platform video gim paling populer di dunia kepada gamer dan penggemar," ujar Head of Gaming YouTube, Ryan Wyatt, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Verge, Sabtu.

“Baik Overwatch League dan Call of Duty League adalah contoh klasik dari konten esports kelas dunia. Sebagai mantan komentator Call of Duty sendiri, saya sangat bersemangat Activision Blizzard memilih YouTube sebagai rumah eksklusif untuk live streaming digital kedua liga tersebut. Kemitraan ini semakin menunjukkan dedikasi kami untuk memiliki produk live streaming berkelas dunia untuk game,” lanjut Wyatt.

Kesepakatan itu menjadi kemenangan besar bagi YouTube yang telah berjuang untuk bersaing dengan pemimpin streaming game, Twitch, meskipun YouTube merupakan situs video.

Twitch adalah mitra streaming eksklusif untuk dua musim pertama Overwatch League dari Activision Blizzard, dan Twitch telah lama menjadi tujuan untuk hiburan pertunjukkan gim secara langsung. (antara/jpnn)