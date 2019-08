Yuk Ikut Meikarta Colour Fun Run, Dijamin Seru

jpnn.com, JAKARTA - Meikarta akan menggelar colour fun run di Central Park bertepatan dengan HUT ke-74 Indonesia pada 17 Agustus 2019.

Panitia pelaksana sudah menyiapkan hadiah yang menggiurkan bagi para pemenang. Juara akan mendapatkan Rp 5 juta.

Sementara itu, peringkat kedua dan ketiga masing-masing akan mengantongi Rp 3 juta serta Rp 2 juta.

Selain itu, ada berbagai kategori yang juga dinilai. Yakni, juara harapan satu dan dua, foto best family, foto best couple, foto best team, foto best couple, dan foto best drone.

Semua peserta akan memperebutkan doorprize berupa AC, Led TV 32 inch, vocer menginap di puncak resor, dan hadiah-hadiah lainnya yang tak kalah menarik.

Panitia juga menggelar upacara bendera, lomba 17-an, pagelaran seni budaya, topping off Meikarta, dan bazar kuliner nusantara.

Wisata kuliner nusantara akan melibatkan tenant-tenant yang ada di District 1 yang memang sudah ramai.