Daftar Nominasi Oscar 2017, Ya Ampun, La La Land!

jpnn.com -Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah merilis daftar calon peraih Academy Awards atau lebih beken disebut Oscar ke-89, untuk film-film dan pelaku terbaik 2016.

Seremoni Oscar 2017 ini sendiri akan digelar di Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, 26 Februari mendatang.

Nah, dari situs resmi Oscars, terdapat 24 kategori penghargaan. Dan film La La Land masuk di 14 nominasi.

Film yang dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone ini menyamai rekor nominasi yang pernah dicatat film All About Eve dan Titanic.

Lengkapnya, lihat nominasi Oscar 2017 di bawah ini. (adk/jpnn)

Nominasi Oscar 2017

BEST PICTURE

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

BEST DIRECTOR

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight