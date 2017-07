Sekolah IT DEL Tebar Pesona Danau Toba Lewat Vinculos

SHARES

jpnn.com, PARAPAT - Kelompok musik Vinculos dari Spanyol bakal mendapat pengalaman baru ketika menggelar aksi panggung di Danau Toba, Sumatera Utara, 26 Juli- 2 Agustus 2017.

Grup orchestra beranggotakan 50 orang ini bakal menampilkan pertunjukan konser simfoni di lokasi istimewa, Amphitheater di Institut Teknologi DEL (IT DEL).

Institut ini terletak di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara. Menurut rencana, Vinculos akan menggelar konser simfoni di IT DEL, Sabtu, (29/7).

Pertunjukan Vinculos di IT DEL ini bakal meninggalkan kesan mendalam. Mereka bakal menggelar konser di auditorium terbuka dengan latar belakang Danau Toba lengkap dengan lansekap deretan perbukitan. Konser simfoni semakin eksotis karena bertepatan dengan waktu matahari terbenam (sunset).

Aksi panggung ini membuat Danau Toba semakin mendunia karena penyelenggara bakal menyiarkan langsung konser mereka melalui streaming di Youtube. Pagelaran ini bakal semakin semarak. Panitia mengundang 600 siswa dari sekolah dasar/menengah/tinggi di Kab. Tobasa untuk menyaksikan konser ini.

Devi Simatupang, Istri Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan bakal menghadari konser Vinculos di IT DEL. Sekolah IT DEL berdiri sejak 2001 atas inisiatif Luhut untuk menciptakan pendidikan bermutu tinggi di sekitar Danau Toba. Hingga kini, IT DEL telah meluluskan 13 angkatan sampai Oktober 2016.

Pemilihan tempat "remote area" IT DEL di tepi Danau Toba bertujuan agar proses pendidikan benar-benar terfokus dan tidak terpengaruh oleh kegiatan atau aktivitas luar/perkotaan. Sementara untuk akses informasi dari luar dapat dilakukan dengan Internet dan TV Satelit (Kabel).

Indonesia sendiri mendapat kehormatan sebagai negara Asia pertama yang mendapat kunjungan dari Vinculos. Datang ke Indonesia, mereka mengusung tema Unidad La Diversidad atau Bhineka Tunggal Ika. Vinculos proyek untuk mempromosikan nilai sosial dan budaya melalui musik tanpa memandang suku, agama, ras, dan kebangsaan.