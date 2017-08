Vanesh Tulis Pesan Khusus untuk Sheila Marcia

jpnn.com, JAKARTA - Melodya Vanesha mengunggah foto dirinya bersama Sheila Marcia.

Dalam foto tersebut terlihat Sheila sedang memeluk tubuh Vanesh dari belakang.

Foto tersebut lantas diberi caption yang hanya dirinya dan Sheila yang mengerti.

"I can remember the 2 points! Haha. Wikidi okay? I'm sorry for my conditions," tulisnya.

"Remember 2 points! We lose to win," jawab Sheila.

Memang tak ada yang salah dalam foto tersebut, namun dalam kolom komentar, Vanesh menegaskan dirinya tak peduli dengan apa yang diomongkan orang terkait kedekatannya dengan Sheila.

Di mana banyak yang menilai keduanya lesbian karena kerap tampil mesra bak pasangan kekasih.

"Fuck off negative comments," tulis Vanes dalam komentar foto yang dia unggah.(chi/jpnn)