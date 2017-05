Waah! Aktris Cantik Ini Pengin Anaknya Mencontoh Ahok

Ayudia Bing Slamet. Foto Instagram

SHARES

jpnn.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menyatakan Gubernur DKI Basuki T Purnama sebagai penista agama.

Namun, bagi para pendukungnya, pria yang akrab disapa Ahok itu tetap sosok yang bersih, tegas dan jujur.

Begitu pula menurut aktris cantik Ayudia Bing Slamet. Dia bahkan menilai sosok Ahok layak menjadi teladan bagi putranya, Dia Sekala Bumi.

“Sekala, jadi anak yang kuat ya. don’t ever go with the flow!,” katanya.

Ia juga berpesan agar Sekala menjadi Nemo. Karakter animasi yang selalu diangkat Ahok untuk menggambarkan dirinya yang melawan arus untuk menyelamatkan yang lain meski tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih.

“Jadilah Nemo yang kuat dan berani melawan arus untuk kebaikan banyak orang. mudah kok udah ada contohnya #RIPjustice,” tandasnya. (zul/pojoksatu)