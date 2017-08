Yogyakarta Panen Raya, Dua Even MICE Diserbu 3.539 Delegasi

Pantai Parangtritis di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto: Radar Jogja

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ini jarang terjadi di Indonesia. Dua even MICE (Meeting, Incentive, Conferention and Exhibition) dihadiri 3.539 tamu internasional. Hotel panen raya. Jogjakarta yang menjadi tuan rumah pun langsung happy.

"Even MICE internasional di Yogyakarta membawa banyak berkah. Tingkat hunian hotel menembus 99 persen. Semua hotel bintang dan non bintang di Kota Yogyakarta nyaris penuh dan tak bisa lagi menerima tamu," ucap Ketua DPD PHRI DIY, KRHT Istidjab M Danunagoro, Sabtu (5/8).

Penuhnya hunian kamar hotel tadi memang tak bisa dielakkan. Maklum, Agustus adalah masa musim liburan bagi wisatawan dari negara-negara Uni Eropa. Itu belum termasuk meningkatnya penyelenggaraan pertemuan, pameran dan konferensi di Yogyakarta.

Sabtu (5/8), misalnya. Dua even MICE internasional digelar di Yogyakarta. Yang pertama, ada 11th International Congress of Tropical Pediatrics. Even ini digelar di Hotel Alana dan diikuti 539 delegasi yang setengahnya datang dari luar negeri. Di antaranya, Australia, China, Swiss, Thailand, Pakistan, Belanda, Malaysia, Jerman, Kenya dan Turki.

Satunya lagi Asian Youth Day yang digelar 2-6 Agustus di Gedung Jogja Expo Center. Jumlah kontingennya sekitar 3 ribu orang dari 22 negara. Dan dua-duanya, ikut disupport Kementerian Pariwisata.

"Agustus ini Yogyakarta benar-benar heboh. Ini sudah on the track,” tukas Istijab.

Yogyakarta memang tak ingin kalah dari Bali. Kebetulan, modalnya sudah sangat kuat. Fasilitas penunjang MICE nya sudah oke. Cerminannya bisa dilihat dari suksesnya Asian Youth Day yang diikuti 3000 peserta dan kongres Pediatrics yang diikuti 539 peserta.

Heritagenya? Juga sudah kelas dunia. Satunya Prambanan, candi Hindu terbesar di dunia. Satunya lagi Botobudur, candi Budha terbesar di dunia. Dua-duanya pernah dikunjungi figur-figur dunia. Salah satunya, mantan orang terkuat dunia, Barack Obama. Bahkan kuliner, ciulture dan keramahtamahan penduduknya pun tak kalah dari Bali.