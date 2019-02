11 Ribu Siswa SMA Ikuti Try Out Online GreatEdu

jpnn.com, JAKARTA - Startup platform pendidikan GreatEdu menyelenggarakan try out nasional SBMPTN 2019 secara online, Sabtu (23/2). Acara yang digelar serentak di sepuluh kota ini diikuti sekitar 11 ribu siswa kelas XII SMA.

"Try out ini gratis, sebagai wujud peran aktif GreatEdu untuk ikut memajukan pendidikan Indonesia," ujar CEO GreatEdu Robert E Sudarwan, di SMA Negeri 104 Jakarta.

Robert menuturkan, tim GreatEdu cukup senang dengan sambutan para siswa kelas XII SMA yang mengikut try out di hari pertama.

Dia menambahkan, keikutsertaan 11 ribu siswa kelas XII SMA menjadi bukti bahwa kehadiran GreatEdu dinantikan dan dibutuhkan oleh pelajar Indonesia.

GreatEdu merupakan platform pendidikan dengan konsep digital crowd learning. Siapapun bisa saling berbagi, belajar dan mengajar dari manapun dan kapanpun. Bahkan GreatEdu punya layanan memanggil guru privat on-demand.

GreatEdu juga banyak menyediakan layanan gratis seperti tanya jawab, materi pelajaran, info beasiswa sampai promosi event pendidikan. Salah satu layanan gratis lainnya adalah fitur try out untuk siswa kelas XII SMA.

"Target kami, seminggu ke depan ada 50 ribu siswa kelas XII SMA yang mencoba layanan try out ini secara gratis, dimana mereka bisa bersaing secara nasional. Karena ini diselenggarakan secara online," katanya.

Robert juga menyatakan, pihaknya sedang menyiapkan tidak out online nasional untuk kelas IX SMP dan kelas VI SD. "Kami menantang mereka dengan tagline #BeraniUntukLebih dengan bersaing secara nasional di try out online GreatEdu," tuturnya.