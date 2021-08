2 Gim Baru Dipertandingkan di Ekshibisi Esports PON XX Papua

jpnn.com, JAKARTA - Dua gim baru akan dipertandingkan dalam ekshibisi esport Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021.

Pada awalnya, Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) akan mempertandingkan tiga gim saja di antaranya Free Fire, Mobile Legends, dan e-Footbal PES 2021.

Namun, Selasa (24/8) kemarin, PBESI mengumumkan akan menambah dua gim lagi untuk dipertandingkan.

Dua gim itu adalah PUBG Mobile untuk gim bergenre battle royale dan Lokapala: Saga of The Realms yang beraliran MOBA.

Dua gim tambahan itu akan dipertandingkan pada kategori yang berbeda. Untuk PUBG Mobile secara ekshibisi. Adapun Lokapala akan dipertandingkan dengan tajuk persahabatan.

“Kami menyambut aspirasi gamers Indonesia. PBESI juga menerima kesediaan pihak gim developer Anantarupa Studio dan gim publisher PT Melon Indonesia untuk mengadakan pertandingan persahabatan gim Lokapala: Saga of The Six Realms dalam ekshibisi PON XX Papua 2021,” kata Sekjen PBESI Frengky Ong dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8).

Dengan hadirnya gim Lokapala, Frengky berharap developer gim lainnya yang ada di Indonesia lebih mengembangkan permainan mereka supaya kelak bisa dipertandingkan di ajang yang lebih tinggi lagi.

“Masuknya Lokapala sebagai friendly match turnamen tak lepas dari aspirasi dan antusiasme gamers esports yang ingin gim lokal itu dihadirkan,” katanya.