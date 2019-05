20 Brand Streetwear Lokal Unjuk Gigi di Para-Slte 2019

jpnn.com, JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memfasilitasi 20 brand fesyen streetwear mengikuti Para-Site 2019. Pergelaran streetwear terbesar di Indonesia ini akan diadakan pada 23-26 Mei 2019, di The Space Senayan City, Jakarta.

Deputi Pemasaran Bekraf, Joshua Puji Mulia Simandjuntak mengatakan, Para-Site merupakan acara streetwear pertama dan terbesar dl Indonesia. Ajang ini dapat menjadi kesempatan bagi pemilik brand streetwear lokal memperoleh masukan untuk pengembangan usaha dari pelaku streetwear internasional agar masuk ke pasar global.

"Para-Site memiliki image building yang kuat sehingga diharapkan program ini bisa menjadi kampanye pemakaian produk lokal," kata Joshua Puji Mulia di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Pada acara yang digelar selama empat hari ini, Bekraf menghadirkan 20 brand streetwear lokal antara lain Elhaus, Shipyard, Racecar, Locale, Perenial Skate Co, Bluesville, CashIess, Fai‘ure, Maris, Mass Media Murder, Not For People, Capital, Nindito, Ageless Galaxy, Untold, RSA, Pot Meets Pop, Unitedhart, Yeszy.MFG, serta Libordea.

"Brand terpilih tersebut merupakan hasil kurasi Bekraf bersama tim Para-site," ujar Joshua lagi.

Streetwear sebagai salah satu gaya pakaian kasual semakin menjadi tren di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai produk maupun event berbau streetwear pun bermunculan di tanah air.

