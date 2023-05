5 Karya Inovasi Pertamina Hulu Energi Diganjar Penghargaan Tertinggi di ITEX 2023 

jpnn.com, JAKARTA - Lima karya inovasi dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) - Subholding Upstream berhasil mendapatkan penghargaan di ajang inovasi International Invention Innovation & Technology Exhibition (ITEX) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 11-13 Mei 2023.

Medali Emas diperoleh Tim JPMT dari Subholding Upstream Regional 1 - PT Pertamina Hulu Rokan dengan Judul Karya “Jupe Nih Method to Increase Gas Sales Revenue of $8.42 Million”.

Kemudian, Tim PE4 dari Subholding Upstream - PT Badak NGL dengan judul karya “Optimization of LPG Inventory by Substituting External Butane Recycle with Propane to Maintain Optimum Fractionation Unit Operation in LNG Plant”.

Baca Juga: Anggota Komisi VII Apresiasi Kinerja Pertamina Hulu Energi

Sementara itu, total 3 medali Perak diperoleh Tim Monorail dari Subholding Upstream Regional 5 - PT Pertamina Internasional EP dengan judul karya “Ring Bean Method to Solve Scale Problems on the Tube Bundles Walls”.

Tim Transformer ELN dari Subholding Upstream - PT Elnusa Tbk dengan judul “Innovation of Elnusa Hydraulic Rig - 14 (HWU - EHR #14)” dan tim Hi5 dari Subholding Upstream Regional 2- PT Pertamina EP dengan judul “Geomechanical Fracturing Method”.

Selain penghargaan tersebut, apresiasi dari negara lain juga diberikan oleh Korean Invention Promotion Association (KIPA) kepada tim Monorail dan National Research Council of Thailand (NRCT) kepada Tim Transformer ELN.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis PHE Oto Gurnita menyampaikan rasa bangga terhadap pencapaian tersebut. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa hasil karya inovasi anak bangsa setara dengan inovasi berkelas dunia.

"Ini juga sebagai bukti bahwa Subholding Upstream secara konsisten melakukan upaya-upaya inovatif dan perbaikan berkelanjutan diseluruh aspek bisnis Perusahaan” ujar Oto dalam keterangan resminya dikutip Rabu (24/5).