Air Force Two Terpaksa Mendarat Darurat, Bagaimana Kondisi Wapres?

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dilaporkan dalam keadaan baik, menyusul pesawat yang ditumpanginya melakukan pendaratan darurat.

Air Force Two yang membawa wapres AS menabrak burung sehingga terpaksa kembali ke bandara New Hampshire, tak lama setelah lepas landas ke Washington DC.

"Pesawat yang membawa wakil presiden terpaksa kembali ke bandara New Hampshire tak lama setelah lepas landas ke Washington DC," lansir Bloomberg, Rabu (23/9).

Wakil Presiden meninggalkan Bandara Regional Manchester-Boston ketika pesawat menabrak seekor burung.

Pilot Boeing Co 757 yang dimodifikasi mengumumkan keadaan darurat tak lama setelah pukul 7 malam waktu setempat.

Pence dilaporkan tidak terluka akibat insiden tersebut. Wapres dan stafnya sekarang akan diterbangkan kembali ke Washington DC dengan pesawat kargo.

Baca Juga: Wapres AS Minta Dugaan Korupsi Joe Biden Diusut

Serangan burung jarang menyebabkan kecelakaan, dan peraturan penerbangan AS mengharuskan pesawat dan mesin mampu menahan benturan tersebut.

Ini bukan kali pertama pesawat yang ditumpangi Mike Pence mengalami masalah.