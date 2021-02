Aktor Film Deadpool Akuisisi Klub Inggris yang Berdiri Sejak 1864

jpnn.com, INGGRIS - Aktor pemeran utama film komedi superhero 'Deadpool' Ryan Reynolds mengakuisisi sebuah klub asal Inggris.

Ia tidak sendiri, namun bersama aktor lainnya Rob McElhenney.

Mereka telah merampungkan proses pengambilalihan klub Wales Wrexham, demikian pengumuman yang disampaikan klub divisi lima Inggris itu, Rabu (10/2).

Ryan Reynolds merupakan aktor asal Kanada, sementara McElhenney merupakan aktor asal Amerika Serikat.

Ia merupakan pencipta dan bintang komedi situasi "It's Always Sunny in Philadelphia".

Mereka pertama kali menyatakan minat berinvestasi di klub tersebut, September tahun lalu.

Para pendukung kepercaayan klub (WST) yang memiliki klub tersebut memilih menyetujui dimulainya proses pengambilalihan itu.

"Kami sekarang dapat mengejar tujuan kami untuk mengembangkan tim dan mengembalikannya ke Liga Sepak Bola Inggris (EFL)," kata Reynolds dan McElhenney dalam sebuah pernyataan bersama dalam situs resmi klub seperti dikutip Reuters.