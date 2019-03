Amar Bank Wujudkan Lingkungan Kerja Inspiratif

jpnn.com, JAKARTA - Amar Bank, bank pelopor Financial Technology (fintech) dengan produknya Tunaiku, berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan menciptakan lingkungan kerja yang menginspirasi.

Hal ini sesuai dengan moto Amar Bank yakni, Learn More, Earn More, Have Fun.

Managing Director Amar Bank Vishal Tulsian mengatakan, setiap perusahaan memiliki budaya kerjanya masing-masing. Budaya kerja di Amar Bank merupakan gabungan dari budaya kerja perusahaan rintisan (startup) dan budaya kerja perusahaan atau organisasi besar.

“Bisa dikatakan, budaya kerja yang diterapkan di Amar Bank ini seperti budaya kerja sebuah startup. Karena pada umumnya sebuah perusahaan atau organisasi besar lebih fokus terhadap kesenjangan (gap) kinerja dan sudah memiliki standar tersendiri yang harus dipertahankan. Sederhananya, startup bukan hanya menjadi tampilan saja melainkan menjadi pola pikir," ujar Vishal di kantornya, Jakarta, Kamis (21/3).

Beberapa karakteristik yang bisa diunggulkan dari pola pikir ini adalah kemampuan untuk melakukan eksperimen dan berani mengambil resiko. Keberadaan milenial menurut Vishal juga turut memegang kendali atas roda kemajuan perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang memiliki nilai lebih bagi generasi ini.

Terkait lingkungan kerja, ada empat hal yang diharapkan pekerja muda khususnya milenial dan Gen Z menurut hasil survey Deloitte Millennial 2018 yaitu; to be more diverse, flexible, nurturing of and generous.

Empat hal ini adalah kunci perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang dapat membuat generasi milenial dan generasi Z lebih produktif.

“Generasi milenial mendominasi SDM di Amar Bank. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan seluruh karyawan dengan harapan bisa memberikan kontribusi positif dalam perkembangan karirnya juga perusahaan," kata Human Resource atau Head of People Function Amar Bank Ratna Julia.