Andi Arief Jawab Begini saat Ditanya soal Perempuan Muda Berbaju Pink

jpnn.com, JAKARTA - Andi Arief enggan menjelaskan mengenai sosok perempuan berbaju you can see warna pink berinisial L alias R itu yang turut diamankan saat polisi menggerebak politikus Partai Demokra itu di hotel Menara Peninsula, Minggu (3/3).

Saat ditanyai perihal perempuan berkulit putih tersebut, Andi malah meminta awak media melakukan penilaian sendiri.

"Ya silakan dilihat sendiri, silakan dinilai sendiri," kata Andi singkat ketika keluar dari Gedung BNN, Cawang, Jakarta, Rabu (6/3).

BACA JUGA: Penjelasan Polisi soal Cewek Berbaju Pink di Kamar Andi Arief

Sekadar informasi, saat penggerebekan, polisi mengaku hanya melihat Andi di kamar Hotel Peninsula, Jakarta Barat, Minggu (3/3). Namun ketika polisi menyisir sebuah kamar untuk mencari barang bukti, ditemukanlah sosok perempuan di kamar mandi beserta bong di dalam kloset.

Belakangan disampaikan pihak kepolisian, perempuan tersebut bernama R alias L. Dia merupakan teman Andi.

Tidak dijelaskan secara pasti dalam rangka apa L berada di kamar hotel bersama dengan Andi. Polisi hanya menjelaskan bahwa L berusia sekitar 26-30 tahun.

Petugas dari Direktorat IV Bareskrim Polri turut memeriksa urine L. Namun perempuan muda itu negatif menggunakan narkoba. Akhirnya L dilepaskan setelah dijemput pihak keluarga malam itu juga usai pemeriksaan. (Desyinta N/JPC)