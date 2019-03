Anggota DPRD Cantik Siti Aisyah Terima Top Insipiring Woman Award

jpnn.com, SURABAYA - Siti Aisyah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar menerima penghargaan dari World Achievement Association sebagai Top Inspiring Woman di Surabaya.

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja dan sepak terjang Aisyah yang telah mengabdikan diri selama lebih dari 15 tahun sebagai legislator.

Kini, di usia 30-an dia digadang sebagai calon kuat yang akan menempati kursi DPR-RI mewakili masyarakat Kota Depok dan Kota Bekasi.

Sofia Fatamorgana, ketua penyelenggara World Achievement Association menyatakan bahwa Aisyah beserta 17 penerima penghargaan lainnya dinobatkan penghargaan dari World Achievement Association setelah dilakukan pengkajian secara langsung dan tidak langsung dalam kurun waktu yang cukup panjang.

“Kami memastikan semua yang penerima penghargaan adalah best of the best yang memenuhi kriteria di antaranya memiliki kualitas kinerja serta daya tarik pemikiran, integritas yang terjaga sangat baik, pengaruh yang besar, intelektualitas tinggi, serta yang utama adalah spirit dan visi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik,” ujar Sofia.

Menurutnya, penghargaan ini disampaikan pada tokoh-tokoh baik yang bergerak di sektor publik maupun swasta. Diseleksi dan dipilih dalam skala nasional dan internasional.

Sementara itu, Aisyah menyatakan penghargaan ini dia dedikasikan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok yang dengan sepenuh hati senantiasa mendukungnya dalam melaksanakan tugas sebagai legislator selama 15 tahun terakhir.

“Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada Allah SWT Sang Khalik Yang Maha Berkehendak, suami dan anak-anak, keluarga besar, tim kerja politik, dan tentu saja para sahabat relawan Siti Aisyah yang telah bekerja ikhlas untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat melalui kontribusi nyata untuk warga,” lanjutnya.