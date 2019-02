Ani Yudhoyono: Rasanya Seperti Palu Godam Menimpa Saya

jpnn.com, JAKARTA - Ani Yudhoyono mengaku kaget saat dokter menyatakan dia terkena kanker darah. Istri Susilo bambang Yudhoyono itu tidak pernah menyangka akan diserang blood cancer.

"Ketika dokter di Singapura menyatakan saya terkena Blood Cancer, rasanya seperti palu godam menimpa saya. Kaget, tak menyangka sama sekali. Rasanya tak ada riwayat dalam keluarga yang pernah terkena penyakit itu," tutur Bu Ani di Instragam, pada akun aniyudhoyono.

Namun, bukan berarti Ani tak menerima kenyataan. "Setelah hati saya dan keluarga bisa mulai meresapi dan menerimanya, sadarlah saya bahwa Allah akan menguji siapa saja hambanya yang dikehendaki. Kali ini saya yang dipilih. Alhamdulillah, baik dokter Singapura maupun Indonesia, berusaha memberikan yang terbaik untuk saya," sebut Ani.

Selama pengobatan di Singapura, Ani berusaha tabah dan disiplin melakoni perawatan.

"Setiap hari saya mencatat pengobatan apa saja yang harus saya jalani, obat, suntikan kemo, transfusi darah dll. Saya jalani dengan tabah, tegar, penuh disiplin. Karena pengobatan itu, saya harus ketat, sementara “diisolasi” untuk menghindari penyakit lain masuk," tulis Bu Ani.

Wanita yang lahir dengan nama Kristiani Herrawati ini pun optimistis bisa melewati ujian yang menimpanya.

"I can fight this Cancer. With strong supports from everyone in Indonesia and in the world. Thank you very much for your love and care, dear my husband and family. Bismillahirrahmanirrahim I can do this," kata ibu dari dua putra ini. (adk/jpnn)