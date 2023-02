Ardhito Pramono Ramaikan Indonesia Entertainment Outlook 2023

jpnn.com, JAKARTA - Platform ekosistem industri hiburan, Eventori terus membuka ruang bagi pelaku menyuarakan berbagai pandangan, analisis, masukan, serta solusi terkait pengembangan industri demi melahirkan insight baru.

Salah satunya melalui acara Eventori Universe: Indonesia Entertainment Outlook 2023 yang digelar pada Kamis, 2 Februari 2023 di Bengkel Space - SCBD, Jakarta Selatan.

Rangkaian acara itu secara khusus dibuat selaras dengan visi dari Eventori sebagai jalan raya dalam mewujudkan Indonesia entertainment ecosystem yang inklusif dan bersinergi.

“Media habit dan media landscape yang terus berubah membentuk perilaku baru audience yang terus bertransformasi. Hal ini menjadi tantangan bagi kita sebagai pelaku untuk bersiap dengan segala perubahan dalam dunia digital di industri hiburan," kata Aris Boediharjo, Chief Advisor Eventori pada talkshow Indonesia Entertainment Outlook 2023 yang mengangkat tema Showbiz in the eye of Brand.

Indonesia Entertainment Outlook 2023 merupakan agenda rutin persembahan Eventori yang pertama kali digelar pada 2020 lalu.

Setelah rehat sejenak selama masa pandemi, acara tersebut kembali hadir mengawali tahun 2023.

Bertajuk Eventori Universe, acara tersebut sekaligus diadakan sebagai perayaan hari jadi Eventori yang kini genap berusia tiga tahun.

Forum menghadirkan beragam pelaku industri di Indonesia yang kompeten di bidangnya dalam sesi-sesi talk show yang merupakan pengembangan masing-masing program dari saluran YouTube Eventori yaitu program Keliling, Nanda Tanya, Teritori, dan Eventalks.