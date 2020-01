jpnn.com - Ariana Grande digugat oleh artis hip-hop karena diduga mengambil bagian chorus lagunya untuk disematkan dalam lagu hit Grande, 7 Rings.

Dilaporkan Variety, penyanyi hip-hop bernama Josh Stone 'DOT', menulis dan merekam lagu You Need, I Got It pada 2017.

Stone menuduh produser yang bekerja dengan Grande, Tommy Brown - ikut ambil peran dalam penyematan chorus lagunya di lagu Ariana.

Menurut Stone, Brown merupakan eksekutif musik yang pernah dia datangi sebelumnya untuk menunjukkan karya musik You Need, I Got It.

Lebih lanjut, gugatan itu menuduh Brown mengangkat unsur-unsur kunci dari lagu Stone untuk lagu “7 Rings” milik Grande.

Lagu Grande menyertakan baris berulang: “I Want It, I Got It. I Want It, I Got It". Sementara lagu Stone memiliki refrain: "You Need It, I Got It. You Want It, I Got It".

Gugatan itu diajukan ke pengadilan federal New York oleh pengacara Tamir Young, menyatakan dua ahli musik forensik telah menganalisis chorus dari masing-masing lagu dan menemukan ritme serta not-not yang sangat mirip.

"Secara harfiah, setiap satu dari 39 nada repetitif di '7 Rings' identik dengan 39 nada di 'I Got It' - dilihat dari perspektif penempatan metrik. Ritme dan penempatan not dan liriknya pun identik," kata gugatan tersebut.