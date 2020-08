Astaga, Hampir Seribu Petugas Medis Amerika Tewas Gegara COVID-19

jpnn.com, NEW YORK - Laporan Lost on the Frontline menyebutkan bahwa sedikitnya 922 petugas medis di Amerika Serikat meninggal dunia karena COVID-19.

Angka itu mencakup dokter, perawat, paramedis, serta staf pendukung penting lainnya seperti petugas kebersihan dan pegawai adminstrasi rumah sakit.

Data dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa dari mereka yang meninggal tidak mendapat akses untuk alat perlindungan diri yang memadai seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar petugas medis yang meninggal merupakan orang kulit berwarna.

Amerika Serikat sejauh ini telah melaporkan 5,1 juta lebih kasus COVID-19 dan 166.038 kematian. Negeri Paman Sam itu masih jadi negara yang paling parah terdampak virus corona. (ant/dil/jpnn)



