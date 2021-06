Atlanta Hawks Masuk Final Wilayah Timur, Phoenix Suns Pukul LA Clippers di Gim Pertama

jpnn.com, PHILADELPHIA - Atlanta Hawks melaju ke final NBA Wilayah Timur usai mengalahkan Philadelphia 76ers 4-3.

Pada gim ke-7, Atlanta Hawks menang dengan skor 103-96. Bertanding di Wells Fargo Center, Philadelphia, Senin (21/6) WIB, steal dari Danilo Gallinari di sisa 40 detik pertandingan menjadi penentu kemenangan Hawks.

Gallinari kemudian berhasil melakukan layup sehingga membuat selisih poin berubah menjadi enam angka.

Pemain terbaik laga menjadi milik Kevin Huerter yang jadi top skor Hawks dengan torehan 27 poin, tujuh rebound, dan tiga asisst dengan persentase tembakan tiga angkanya yang mencapai 53%. Catatan ini menjadi rekor tertinggi Huerter dalam satu gim di playoff.

Trae Young puts up 21 PTS, 10 AST as the @ATLHawks win Game 7 and advance to the #NBAECF presented by AT&T! #ThatsGame



Atlanta will take on Milwaukee with Game 1 on Wednesday at 8:30pm/et on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Fbpfkab2hR — NBA (@NBA) June 21, 2021