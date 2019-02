Baru Deklarasi, Bidadari Jokowi Langsung Action

jpnn.com, JAKARTA - Bidadari Jokowi tak perlu waktu lama untuk melakukan konsolidasi. Setelah deklarasi Rabu (6/2) kemarin, para bidadari langsung kumpul lagi membicarakan soal peresmian Posko Bidadari Jokowi di Warung Presiden, Jalan Waru No 21C Rawamangun Jakarta Pusat.

Selain melakukan pembahasan peresmian posko, Bidadari Jokowi juga berencana turun langsung ke konstituen untuk membangun pencitraan positif atas realitas kinerja pemerintahan Jokowi selama ini.

"Kami langsung action, turun ke masyarakat untuk menunjukkan realita kinerja pemerintah Jokowi yang sesungguhnya. Karena jika saja masyarakat mau objektif dan tidak termakan pemberitaan hoaks, maka masyarakat akan bisa menilai dan menyaksikan langsung kinerja Pak Jokowi," ujar Ketua Umum Bidadari Jokowi, Linda Kartika Dewi di Warung Presiden, Kamis (7/2) sore.

Menurut Linda, pemberitaan hoaks memang meresahkan masyarakat dan menjadi isu sentral. Karena itu, gerakan Bidadari Jokowi hari ini diberi hashtag #ngopicantikbersamabidadarijokowidikamismanis.

"Kami akan terus membuat hashtag secara simultan agar bisa memerangi isu hoaks dengan cara yang santun. Bidadari itu selalu terlihat cantik rupawan dengan berbaju kesopanan etika dan perilaku. Bidadari Jokowi tidak akan pernah menyikapi atau membahas isu-isu negatif. Say no to hoax, " tegas Linda. (adk/jpnn)