Begini Perasaan Lin Dan Mendengar Lee Chong Wei Pensiun

Lee Chong Wei dan Lin Dan. Foto: AFP

jpnn.com, PUTRAJAYA - Lee Chong Wei menjadi bahan omongan, khususnya di dunia bulu tangkis, Kamis (13/6). Legenda hidup dari Malaysia berusia 36 tahun itu akhirnya mengumumkan pensiun, gantung raket.

"Saya ingin mengumumkan pensiun dari olahraga ini setelah 19 tahun," ujar Lee Chong Wei dalam konferensi pers di Menara KBS, Putrajaya, Kamis (13/6) siang.

(Baca Juga: Dengan Air Mata Menetes di Pipi, Lee Chong Wei Umumkan Gantung Raket)

"Ini adalah keputusan yang sulit untuk dibuat, tetapi saya tidak punya pilihan setelah berkonsultasi dengan dokter di Jepang bulan lalu. Saya diberi delapan kuesioner untuk menjawab tentang kondisi saya, dan hasilnya menunjukkan bahwa saya tidak cocok untuk melakukan kegiatan intensitas tinggi lagi," imbuhnya.

Chong Wei harus berjuang melawan kanker hidung sejak Juli tahun lalu. Usai pengumuman dari Chong Wei yang mengharukan itu, sontak, ucapan simpati dari pelosok dunia berdatangan memenuhi media sosial. Dari rekan seperjuangan, pelaku bulu tangkis hingga pejabat dan mantan pejabat negara.

"Going to court alone. No one is with me anymore," tulis pebulu tangkis Tiongkok Lin Dan (35 tahun) di Weibo, seperti dilaporkan Bernama. Lin Dan juga berbagi lagu dari tahun 90-an berjudul Don't Cry My Friend yang dibawakan David Lui dalam posting-nya tersebut.

Semua tahu, Lin Dan merupakan lawan berat dan kawan akrab Chong Wei. Terlalu panjang mengupas perseteruan mereka di lapangan. Namun, mereka sangat akrab dan saling perhatian di luar lapangan. Apa yang ditulis Lin Dan di media sosialnya sudah cukup mewakili bagaimana perasaan Super Dan saat ini. Sendiri tanpa Chong Wei.

Tak hanya Lin Dan, banyak fan Chong Wei merasa kehilangan. Pengguna Twitter @Thashaj dalam twitnya mengungkap, Lee Chong Wei merupakan legenda bulu tangkis yang telah membantu menyatukan Malaysia dari rasial dengan karier olahraganya. (adk/jpnn)