Begini Pesan Nikita Mirzani untuk Lucinta Luna

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani memberi dukungan moril kepada Lucinta Luna yang ditangkap karena tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Meski sempat berseteru, dia berpesan agar Lucinta Luna tetap kuat menghadapi masalah ini.

“Strong @lucintaluna, all is well," ungkap Nikita Mirzani lewat Instagram Story miliknya dengan menyertakan tanda hati, Kamis (13/2).

Sebelumnya, presenter Nih Kita Kepo itu mengaku turut mengikuti perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Lucinta Luna. Dia lantas mengomentari hasil tes urine Lucinta Luna yang dinyatakan positif menggunakan obat penenang.

Baca Juga: Lucinta Luna Sendirian di Sel Khusus Blok Perempuan

“Niki lumayan ngikutin kasusnya dia dan ternyata alhamdulillah negatif darah narkoba tetapi ada positif obat penenang,” ujar Nikita Mirzani di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

Mantan istri Dipo Latief itu mengaku tidak tahu alasan Lucinta Luna memakai narkoba. Nikita Mirzani juga enggan berspekulasi sebab menurutnya setiap orang punya masalah masing-masing.

“Kita kan enggak pernah tahu kenapa dia bisa pakai obat penenang. Tunggu aja kelanjutannya kayak gimana," ucapnya.

Baca Juga: Media Asing Soroti Penangkapan Lucinta Luna

Seperti diketahui, Lucinta Luna ditangkap di Apartemen Thamrin City, Jakarta pada Selasa (10/2) pagi. Dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba menyusul hasil tes urine yang dilakukan.

Hasil tes urine Lucinta Luna dinyatakan positif Benzo. Menurut pihak kepolisian, benzo termasuk golongan psikotropika.