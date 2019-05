Belum Mengurangi Produksi, Honda BR-V Tidak akan Lama Inden

jpnn.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) menegaskan tidak akan melakukan efisiensi produksi pada model BR-V 2019. Dengan penundaan ini, artinya Honda BR-V tidak akan lama menunggu waktu inden.

Demikian paparan dari Direktur Pemasaran dan Purnajual HPM Jonfis Fandy di sela-sela acara Media Test Drive Honda BR-V 2019, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/5).

Sayangnya, Jonfis belum mau menyebutkan berapa lama waktu tunggu untuk mendapatkan mobil disegmen low sport ulitily vehicle (LSUV) baru itu.

“Pengurangan tidak terjadi pada BR-V, tapi model lain juga. Bahkan, bisa jadi Brio yang dikurangi. Tapi saat ini, ekspor tidak mengurangi produksi lokal, tapi nambah lembur. Jadi kita nambah lembur di bulan-bulan yang ada," ujar Jonfis.

Jonfis menjelaskan, saat ini kalau memang ada penjualan lokal yang signifikan, baru ada perhitungan lagi. Karena, kata Jonfis, tidak bisa bulan depan nambah produksi, tapi kemudian sisanya dikurangi.

"Saat ini kita belum bisa katakan inden BR-V baru sampai kapan. Karena IIMS 2019 belum selesai,” imbuhnya

Honda BR-V terbaru diluncurkan pertama kali diluncurkan pada hajatan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019. Berbagai perubahan dilakukan terutama pada sektor tampilan dan kenyamanannya.

Desain baru pada eksterior New Honda BR-V menampilkan New Black Front Grille Design. New Front Bumper Design dan New Front Under Spoiler pada bagian depan. Kemudian pada New LED Daytime Running Light dan New Fog Lamp Gamish memberikan penerangan.