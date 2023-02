Berbagai Berita Media Asing soal Vonis Mati untuk Ferdy Sambo, Sampai Afrika

jpnn.com, JAKARTA - Vonis mati untuk Ferdy Sambo selaku terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J langsung menyita perhatian berbagai media asing.

Edisi daring berbagai media mancanegara langsung memberitakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu.

Dari Australia, laman The Sydney Morning Herald mewartakan vonis untuk Ferdy Sambo dengan berita berjudul Indonesian police general sentenced to death, wife gets 20 years, over killing of bodyguard.

Salah satu media ternama di Negeri Kanguru itu juga memajang foto Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dan Brigadir Yosua.

The Australian juga mewartakan Ferdy Sambo. Beritanya berjudul Top Indonesian cop given death penalty.

Di Singapura, edisi daring The Straits Times memberitakan Ferdy Sambo dengan warta bertitel Indonesian ex-senior cop gets death sentence for murder of his bodyguard in high-profile scandal.

Media negeri jiran itu juga memajang foto ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, yang hadir ke PN Jaksel dengan membawa foto mendiang putranya.

Adapun The Sun Daily di Malaysia langsung mewartakan vonis bagi Ferdy Sambo dengan berita berjudul Former Indonesian high ranking police officer sentenced to death for bodyguard’s murder.