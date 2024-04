BKI Berangkatkan Ratusan Pemudik Secara Gratis ke 4 Kota Tujuan

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey) menggelar mudik bersama 2024 pada Jumat, (5/4).

BKI memberangkatan para pemudik dari dua titik lokasi yakni di Silang Monas (satu unit bus) yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama IDSurvey PT BKI, Arisudono Soerono.

Kemudian di Halaman Kantor Pusat BKI sebanyak tiga bus yang diikuti oleh kurang lebih 230 pemudik yang berasal dari karyawan BKI dan/atau keluarga karyawan, serta warga sekitar kantor pusat BKI dengan jurusan Semarang, Yogyakarta, Malang dan Surabaya.

"Dalam menjaga komitmen dan amanah BKI dalam menjalankan Corporate Purpose bahwa We exist for the safety of your family and mine, BKI hadir dengan menyediakan bus mudik agar para pemudik dapat sampai di rumah bertemu dengan keluarga dengan aman," ujar Arisudono.

“Kami hadir untuk karyawan dan keluarga serta masyarakat sekitar. Sebagaimana Corporate Purpose kami yaitu One Family, One Purpose. IDSurvey hadir untuk karyawan dan keluarga. Kami ingin memberikan kemanan untuk karyawan dan masyarakat sekitar sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Salah satunya melalui program mudik bersama yang rutin dilakukan ini,” kata Direktur Hubungan Kelembagaan BKI, Andry Tanudjaja.

Selain keselamatan dan keamanan menjadi utama bagi perusahaan, BKI juga menjunjung nilai One Purpose di mana dapat diibaratkan mudik ke kampung halaman walaupun berbeda tempat tetapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu pulang untuk bertemu dengan sanak kerabat.

Perwakilan Pemda BKI khususnya Kelurahan Kebon Bawang mengapresiasi atas program yang diluncurkan oleh BKI.

"Apresiasi yang sebesarnya kami ucapkan kepada BKI, karena animo masyarakat sangat tinggi dan besar. Program ini sangat dibutuhkan warga sehingga dapat lebaran dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga," seru Nursetiyono.(chi/jpnn)