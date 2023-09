Blockchain Potensial Menjadi Pendorong Ekonomi Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - VP of Operations Upbit Indonesia Resna Raniadi mengapresiasi suksesnya festival Coinfest Asia 2023 pada 24 - 25 Agustus 2023 di Ungasan, Bali.

Upbit menyatakan rasa bangga menjadi bagian dari festival yang membahas tentang kripto, web3, dan blockchain terbesar di Asia tersebut.

"Kami berharap Coinfest dapat menjadi wadah bagi para pelaku industri blockchain, web3, dan kripto untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, baik itu dari sisi bisnis, investasi, adaptasi, hingga regulasi," ujar Resna dalam keterangan di Jakarta, Jumat (1/9).

Selain itu, Resna mengatakan kesuksesan juga diraih oleh diskusi interaktif di “At The Table”.

Menurutnya, kesuksesan festival tersebut juga terasa di side event “At The Table” yang diselenggarakan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), dan juga Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia bersama Upbit yaitu At The Table “Blockchain Policy Unplugged: Driving the Digital Economy Forward”.

"Acara itu membahas lebih dalam mengenai bagaimana peran pemerintah dalam menumbuhkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia," ungkap Resna.

Seperti diketahui, dengan menghadirkan regulator terkait sebagai panelis yaitu: Mohammad Rudy Salahuddin, MEM - Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Semuel Abrijani Pangerapan, BSc., M.M, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Online); Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dr. Didid Noordiatmoko, MM., Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Selain itu, At The Table juga menghadirkan beberapa poin pembahasan menarik dari masing-masing bagian pemerintah dalam bagaimana mereka berupaya mendorong potensi ekonomi digital nasional.